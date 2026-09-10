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Трудовые мигранты в РФ с 2027 года станут платить налог на членов семьи

Трудовые мигранты в РФ с 2027 года станут платить налог на членов семьи

 ботающих иностранцев за неработающих членов семьи вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщил начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрей Кикоть 10 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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