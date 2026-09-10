Трудовые мигранты в РФ с 2027 года станут платить налог на членов семьи

ботающих иностранцев за неработающих членов семьи вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщил начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрей Кикоть 10 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.