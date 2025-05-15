Запад продолжает требовать от России геополитической капитуляции в виде заключения мира (а если по-честному – временного перемирия), отказа от возвращения русских территорий и согласия на оккупацию большей части Украины европейскими контингентами.
Одесса отходит британцам: России назвали условия перемирия
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Влад Владимиров
Когда какой нибудь проныра здесь вдруг подумает, что он, блин, мудрее всех, то он в конечном счете, как всегда обычно в народе говорят в таких случаях, увы, но потом теряет еще больше... Дербаньте, полудурки, Западную Украину- Россия для этого не видит здесь помех... А то , что основали русские, то это, извините, уже наша Русь. Да, и народ земель об этом тут решать сам должен...
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