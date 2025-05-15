Одесса отходит британцам: России назвали условия перемирия

Влад Владимиров

Когда какой нибудь проныра здесь вдруг подумает, что он, блин, мудрее всех, то он в конечном счете, как всегда обычно в народе говорят в таких случаях, увы, но потом теряет еще больше... Дербаньте, полудурки, Западную Украину- Россия для этого не видит здесь помех... А то , что основали русские, то это, извините, уже наша Русь. Да, и народ земель об этом тут решать сам должен...