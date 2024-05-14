В Санкт-Петербурге ускорился рост производства одежды

Объем отгрузки вырос в 1,9 раз В первом квартале 2024 года объем отгрузки одежды, которая была произведена на предприятиях Санкт-Петербурга, вырос в 1,9 раз до 12,09 млрд рублей в сравнении с январем-мартом прошлого года.