В Санкт-Петербурге ускорился рост производства одежды

Объем отгрузки вырос в 1,9 раз В первом квартале 2024 года объем отгрузки одежды, которая была произведена на предприятиях Санкт-Петербурга, вырос в 1,9 раз до 12,09 млрд рублей в сравнении с январем-мартом прошлого года.
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