Пентагон в ярости: в сеть слили секреты украинской армии и планы НАТО

Минобороны США расследуют факты утечки секретной информации о своем взаимодействии с ВСУ – NYT.Военное ведомство Соединенных Штатов ведет расследование публикации в соцсетях материалов секретного характера, которые оказались в свободном доступе.
Минобороны США расследуют факты утечки секретной информации о своем взаимодействии с ВСУ – NYT.Военное ведомство Соединенных Штатов ведет расследование публикации в соцсетях материалов секретного характера, которые оказались в свободном доступе.
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