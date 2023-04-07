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Пентагон в ярости: в сеть слили секреты украинской армии и планы НАТО

Пентагон в ярости: в сеть слили секреты украинской армии и планы НАТО

Минобороны США расследуют факты утечки секретной информации о своем взаимодействии с ВСУ – NYT.Военное ведомство Соединенных Штатов ведет расследование публикации в соцсетях материалов секретного характера, которые оказались в свободном доступе.

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