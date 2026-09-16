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Александра Кеосаян уехала из Нью-Йорка, взяла псевдоним Asha и скрывает личную жизнь: судьба дочери звездной пары

Александра Кеосаян уехала из Нью-Йорка, взяла псевдоним Asha и скрывает личную жизнь: судьба дочери звездной пары

Старшая дочь актрисы Алёны Хмельницкой и режиссёра Тиграна Кеосаяна выросла за кулисами и на съёмочных площадках.

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