Мэр столицы рассказал, какую долю новых участников портала поставщиков составил бизнес из регионов

Через портал поставщиков продукцию и услуги приобретают более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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