Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Есть три варианта: Трамп запустил проект противоракетной обороны «Золотой купол»

Есть три варианта: Трамп запустил проект противоракетной обороны «Золотой купол»

Дональд Трамп объявил во вторник, что его администрация продолжит разработку так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая, по его мнению, защитит Соединенные Штаты от возможных иностранных ударов с использованием оружия наземного и космического базирования.

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