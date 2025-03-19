Санкции как новая реальность: почему Путин назвал ограничения «вечным инструментом давления»

28 595 санкций против России — что стоит за цифрой и как это меняет экономическую стратегию? На фоне беспрецедентного количества ограничений, введенных против России, Владимир Путин впервые публично обозначил санкции не как временную проблему, а как постоянный вызов.
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