"неучастник"

ЮРИЙ БАРАНЧИК Только вчера утром я писал о том, что мир стоит на пороге резкой военной, и даже, возможно, ядерной эскалации, как вечером премьер-министр Орбан сделал сенсационное заявление, которое почему-то отечественные СМИ не то, что не распознали как казус-белли, а вообще не придали значения.