ЮРИЙ БАРАНЧИК Только вчера утром я писал о том, что мир стоит на пороге резкой военной, и даже, возможно, ядерной эскалации, как вечером премьер-министр Орбан сделал сенсационное заявление, которое почему-то отечественные СМИ не то, что не распознали как казус-белли, а вообще не придали значения.
"неучастник"
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Сами себя подбадривают
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1 час.
Григорий Худенко
Туго дело. Сдохнуть от радиации - пошлый конец. Когда уже ВС РФ "разберутся" с ВСУ?
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58 мин.
В К
Конечно напуган, чуть не обосрался!
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23 мин.
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