Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Конечно напуган, чуть не обосрался!"неучастник"
  • Юрий Золотарев
    Оттеда - только ПОМЁТ! По определению!«Лови в окно Иска...
  • Юрий Золотарев
    Касательно Кулеб(яки): ну вот КАК может изрекать что-то "умное" челове(чек), у которого вместо рта - КУРИНАЯ ЖОПА??«Лови в окно Иска...

"неучастник"

"неучастник"

ЮРИЙ  БАРАНЧИК Только вчера утром я писал о том, что мир стоит на пороге резкой военной, и даже, возможно, ядерной эскалации, как вечером премьер-министр Орбан сделал сенсационное заявление, которое почему-то отечественные СМИ не то, что не распознали как казус-белли, а вообще не придали значения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Сами себя подбадривают
Ответить
1 час.
Григорий Худенко
Туго дело. Сдохнуть от радиации - пошлый конец. Когда уже ВС РФ &quot;разберутся&quot; с ВСУ?
Ответить
58 мин.
В К
Конечно напуган, чуть не обосрался!
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх