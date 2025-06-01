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Царьград

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Взрывы в Запорожье: заявление Владимира Рогова о ситуации в городе

Взрывы в Запорожье: заявление Владимира Рогова о ситуации в городе

Вечером 31 мая на территории временно оккупированного Киеву Запорожья произошли взрывы. Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, рекомендовал жителям избегать скоплений боевиков ВСУ.

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