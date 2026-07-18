Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК Из-за кадровых перестановок в Киеве уществует риск того, что будут сорваны соглашения .
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Отставка главы Минобороны Украины – повод для беспокойства европейского ВПК Из-за кадровых перестановок в Киеве уществует риск того, что будут сорваны соглашения .
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