В Барнауле студенты-сыроделы закрасили надписи с рекламой наркосайтов

В акции участвовали студенты колледжа сыроделия Фото: мэрия Барнаула В Барнауле 11 марта прошла антинаркотическая акции "Стоп, наркотик!", в рамках которой закрасили надписи с адресами наркосайтов, сообщает мэрия.
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