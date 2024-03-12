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В Барнауле студенты-сыроделы закрасили надписи с рекламой наркосайтов

В Барнауле студенты-сыроделы закрасили надписи с рекламой наркосайтов

В акции участвовали студенты колледжа сыроделия Фото: мэрия Барнаула В Барнауле 11 марта прошла антинаркотическая акции "Стоп, наркотик!", в рамках которой закрасили надписи с адресами наркосайтов, сообщает мэрия.

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