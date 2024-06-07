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США намерены ужесточить стратегию по ядерному оружию

США намерены ужесточить стратегию по ядерному оружию

Администрация президента США Джо Байдена 7 июня объявит о намерении принять «более конкурентоспособную» стратегию в области ядерного оружия, сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Неймётся америкосам, не было на их на территории войны, для них война-это большой бизнес и деньги рекой. А ведь напросятся!!
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15 час.

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