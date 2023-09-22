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Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам

Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам

«Леопарды» уже давно были дохлыми: Зачем немцы подсунули свинью Украине Александр Ситников Фото: dpa/picture-alliance Похоже, Запад начал сливать Зеленского — поляки через зерновые скандалы, янки — через символизм, немцы — через саботаж с поставками оружия.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot; Зачем немцы подсунули свинью Украине&quot; - &quot;Бери себе Боже, чего нам не гоже!&quot;😂😂😂 - Лучше в кредит отдать, чем утилизировать - еще и бабки поиметь можно!
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