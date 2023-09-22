Банковую обуял лютый ужас от коварства союзников, Зеленского гнобят по всем фронтам
«Леопарды» уже давно были дохлыми: Зачем немцы подсунули свинью Украине
Александр Ситников
Фото: dpa/picture-alliance
Похоже, Запад начал сливать Зеленского — поляки через зерновые скандалы, янки — через символизм, немцы — через саботаж с поставками оружия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
" Зачем немцы подсунули свинью Украине" - "Бери себе Боже, чего нам не гоже!"😂😂😂 - Лучше в кредит отдать, чем утилизировать - еще и бабки поиметь можно!
Свежие комментарии