Летом в Сочи будет работать 160 вольеров на территории приюта для собак, рассказал Алексей Копайгородский.
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Летом в Сочи будет работать 160 вольеров на территории приюта для собак, рассказал Алексей Копайгородский.