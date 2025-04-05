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Царьград

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Эпидемия гриппа в России: особенности зимы и прогноз Онищенко

Эпидемия гриппа в России: особенности зимы и прогноз Онищенко

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о интенсивном эпидемическом процессе в России этой зимой. Несмотря на теплую погоду, вирусы гриппа H1N1, H3N2 и группа B активно распространялись.

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