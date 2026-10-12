Хирургам пришлось рассекать спайки: Женщина 25 лет носила в себе "каменного ребёнка"

Плод умер в утробе женщины 25 лет назад. Об этом врачи узнали уже во время операции, когда достали из тела женщины "каменного ребёнка".
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