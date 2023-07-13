Акция «Ночь в парке» пройдет в Подмосковье 15 июля

Почти 50 парков Московской области присоединится к акции «Ночь в парке». Мероприятие проводится уже второй раз, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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