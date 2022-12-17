Гендиректор «Балтики»: «Пойдем в РПЛ по пути «Оренбурга», а не «Факела» и «Торпедо», надеюсь»

Гендиректор «Балтики» надеется на успешное выступление в Мир РПЛ в случае выхода из Первой лиги. – Нет опасения, что в случае успешного завершения чемпионата вы окажетесь в ситуации «Факела» или «Торпедо» и не будете показывать те результаты, которые были в Первой лиге? – Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ.