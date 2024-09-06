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WSJ: крушение F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в подготовке пилотов

WSJ: крушение F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в подготовке пилотов

TASS/Zuma/Cody Froggatt После крушения переданного Киеву F-16 западные чиновники спорят о том, насколько правильным было решение Украины отправить в бой истребитель всего через несколько недель после получения при условии, что пилотов с достаточным опытом управления такого самолета нет.

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Комментарии
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Константин Самарин
Вообще-то, F-16, это двухместный истредитель. Вопрос, почему ничего не пишут о судьбе второго пилота? Или, на самом деле, самолет был уничтожен на земле, даже не поднявшись в воздух?
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13 час.

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