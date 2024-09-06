WSJ: крушение F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в подготовке пилотов

TASS/Zuma/Cody Froggatt После крушения переданного Киеву F-16 западные чиновники спорят о том, насколько правильным было решение Украины отправить в бой истребитель всего через несколько недель после получения при условии, что пилотов с достаточным опытом управления такого самолета нет.