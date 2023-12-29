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Ефимов: столица удвоила результаты по программе создания рабочих мест

Ефимов: столица удвоила результаты по программе создания рабочих мест

По соглашениям, которые правительство Москвы заключило с инвесторами в течение этого года по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), на территории столицы возведут около 1,5 миллиона м² коммерческой недвижимости.

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