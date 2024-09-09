Ефимов: более 2 га выделено для строительства школы в Даниловском районе

На юге столицы появится школа, которая будет рассчитана на тысячу мест. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новое образовательное учреждение возведут за счёт средств, выделенных из столичного бюджета.