Ефимов: более 2 га выделено для строительства школы в Даниловском районе

На юге столицы появится школа, которая будет рассчитана на тысячу мест. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новое образовательное учреждение возведут за счёт средств, выделенных из столичного бюджета.
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