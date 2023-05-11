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Такер Карлсон готов окончательно вывести FoxNews из игры с помощью Илона Маска

Такер Карлсон готов окончательно вывести FoxNews из игры с помощью Илона Маска

Влиятельный голливудский юрист Брайан Фридман, нанятый Карлсоном по делу о прекращении своего контракта с FOX сказал: “Сама идея о том, что кто-то собирается заставить Такера замолчать и помешать ему говорить со своей аудиторией – абсолютно нелепа”.

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