Такер Карлсон готов окончательно вывести FoxNews из игры с помощью Илона Маска

Влиятельный голливудский юрист Брайан Фридман, нанятый Карлсоном по делу о прекращении своего контракта с FOX сказал: “Сама идея о том, что кто-то собирается заставить Такера замолчать и помешать ему говорить со своей аудиторией – абсолютно нелепа”.