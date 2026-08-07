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«Даку – лучшее приобретение «Спартака» за продолжительное время. Есть все данные, чтобы хорошо заиграть». Прудников о форварде

Александр Прудников оценил переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». «Даку — очень интересный нападающий.

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