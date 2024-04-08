Экс-посол Украины: речи Зеленского вгоняют население в депрессию

ТАСС/Zuma Президенту Украины Владимиру Зеленском следует почаще молчать, потому что его речи добавляют пессимизма к и так депрессивному состоянию населения, заявил бывший посол Незалежной в США Юрий Щербак.
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