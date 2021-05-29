С Днём здорового пищеварения 29 мая: вкусные открытки и сладкие поздравления

Всемирный день здорового пищеварения День здорового пищеварения дружно отмечаем! Питаться полезно нужно – это точно знаем! В магазине выбирать только свежие продукты! И, конечно же, в приоритете – фрукты! И полезно нужно питаться всегда! Сухарики и чипсы под запретом! Да, да, да! Быть здоровым необходимо каждому, Прислушайтесь к этому совету важному! Всемирный день здорового пищеварения Сегодня с вами за столом мы соберемся, Фруктов поедим, сока напьемся, Повод есть – День здорового пищеварения! Праздник нужно отмечать, без сомнения! Чтоб оставаться нам с вами молодыми, Угостимся после фруктов котлетками паровыми, А чтобы еще прибавить здоровья, Запьем мы все это молочком коровьим! Всемирный день здорового пищеварения Рыбка отварная, салатик из капусты, И пусть на столе твоем не густо, Зато полезно! А это важнее всего! И чтоб фруктов в рационе – большинство! Не смотри на других, что жирную котлету едят, Они наверно помереть быстрей хотят, Но тебе с ними совсем не по пути, С Днем здорового пищеварения! Ты себя береги! Всемирный день здорового пищеварения У тебя на столе паровые котлеты, И фруктов много, на дворе почти ведь лето, И это правильно! Ты будешь здоров! Ты сам себе – лучше всех поваров! Жирный фастфуд в еду не употребляй, Больше природной пищи потребляй, И всю свою семью тому учи, О здоровом пищеварении сегодня не молчи! Всемирный день здорового пищеварения Источник: bipbap.