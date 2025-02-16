Прильнули друг к другу: Джастин и Хейли Бибер мило отметили романтический праздник на фоне слухов о разводе

Пользователи Сети все еще продолжают искать проблемы в браке Джастина и Хейли. Звезды только недавно стали родителями, но публика уверена, что развод уже не за горами.
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