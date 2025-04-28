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«Нацизм поднимает голову»: Медведев заявил о попытках предать забвению решение Нюрнбергского трибунала

«Нацизм поднимает голову»: Медведев заявил о попытках предать забвению решение Нюрнбергского трибунала

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Победа над нацизмом определила основы справедливого миропорядка, который был закреплен в уставе ООН, но теперь в мире пытаются переосмыслить его ключевые принципы, а в ряде стран нацизм поднимает голову.

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