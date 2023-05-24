Дети должны трудиться: в Госдуме захотели обязать школьников мыть полы в классах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, обязывающий школьников трудиться с учетом возрастных особенностей: убирать учебные кабинеты, сажать деревья, цветы и кустарники на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.