Газета Труд

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Дети должны трудиться: в Госдуме захотели обязать школьников мыть полы в классах

Дети должны трудиться: в Госдуме захотели обязать школьников мыть полы в классах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, обязывающий школьников трудиться с учетом возрастных особенностей: убирать учебные кабинеты, сажать деревья, цветы и кустарники на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.

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