Абхазский след. Сайт «Живой Кубани» подвергся массированной DDoS-атаке

Абхазский след. Сайт «Живой Кубани» подвергся массированной DDoS-атаке22 февраля по каналам Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) редакция «Живой Кубани» получила сведения о компьютерных атаках на главный ресурс информационного агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии