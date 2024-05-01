Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник созвонился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки иностранцев в России
Комментарии
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Сергей Киселев
Лавров опять начал жевать....
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11 час.
Tania Еременко
Нет... господин Лавров, не нужны таджики нам, узбеки, казахи, киргизы. Пусть живут в своих странах и пусть свои президенты их кормят. Это - не национализм - просто хочется, чтобы наши дети не страдали их этих выродков - жестоких, наглых и невоспитанных, не желающих уважать Российские законы.
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9 час.
ninikooo Митусова
Опять начинается словоблудие. Только опыт ОАЭ- « трудовая миграция», билет домой за « свой счёт», никто из родственников не имеет права приезжать « ни в гости, ни на пожить»- категорически. Все прописывается в трудовом договоре. Нарушил- с вещами на выход, билет в один конец.
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7 час.
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