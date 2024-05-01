Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки иностранцев в России

Tania Еременко

Нет... господин Лавров, не нужны таджики нам, узбеки, казахи, киргизы. Пусть живут в своих странах и пусть свои президенты их кормят. Это - не национализм - просто хочется, чтобы наши дети не страдали их этих выродков - жестоких, наглых и невоспитанных, не желающих уважать Российские законы.