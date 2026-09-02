5 самых интересных книг-новинок в жанре городского фэнтези и деревенского хоррора

Новинки о каменных джунглях и заброшенных деревнях, которые захватили стенды, а также чем прямо сейчас стоит заполнять свои полки, шкафы и электронные библиотеки.
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