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18-летняя невеста Лепса высмеяла их роман и разницу в возрасте

18-летняя невеста Лепса высмеяла их роман и разницу в возрасте

Аврора Киба теперь живет вдали от певца. Григорий Лепс с невестой Авророй Komsomolskaya Pravda/Global Look Press18-летняя Аврора Киба, которую считают невестой Григория Лепса, выложила в блоге новое видео, снятое по мотивам ее отношений с певцом.

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