18-летняя невеста Лепса высмеяла их роман и разницу в возрасте

Аврора Киба теперь живет вдали от певца. Григорий Лепс с невестой Авророй Komsomolskaya Pravda/Global Look Press18-летняя Аврора Киба, которую считают невестой Григория Лепса, выложила в блоге новое видео, снятое по мотивам ее отношений с певцом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии