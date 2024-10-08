18-летняя невеста Лепса высмеяла их роман и разницу в возрасте

Аврора Киба теперь живет вдали от певца. Григорий Лепс с невестой Авророй Komsomolskaya Pravda/Global Look Press18-летняя Аврора Киба, которую считают невестой Григория Лепса, выложила в блоге новое видео, снятое по мотивам ее отношений с певцом.