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«Германия не совершает мелких ошибок». Фицо не исключил, что победа АдГ на региональных выборах может стать прологом войны с Россией

«Германия не совершает мелких ошибок». Фицо не исключил, что победа АдГ на региональных выборах может стать прологом войны с Россией

Победа «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт является сигналом для традиционных партий современной эпохи и может привести к дальнейшему обострению отношений с Россией.

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