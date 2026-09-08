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Газета.ру

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ICE: нефть Brent приблизилась к $100 за баррель

ICE: нефть Brent приблизилась к $100 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE показывает рост более чем на 2% и приближается к отметке $100 за баррель.

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