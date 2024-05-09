Сотрудники промышленных предприятий Алтая возложили цветы у стелы Заводам Победы

Глава Минпромэнерго края Вячеслав Химочка напомнил, что в годы войны в регион эвакуировали свыше 100 предприятий В День Победы сотрудники крупных промышленных предприятий Алтайского края возложили цветы у стелы Заводам Победы в Барнауле.