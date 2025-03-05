📌⚡️(Часть №3) Насколько критично для Киева прекращение предоставления разведданных США? И это ещё не всё.
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📌⚡️(Часть №3) Насколько критично для Киева прекращение предоставления разведданных США? И это ещё не всё.