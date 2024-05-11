Куба создаст более комфортные условия для российских туристов

Кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда на встрече с российскими журналистами во время 42-й Международной туристической выставки FITCuba-2024 на острове Кайо-Коко заявил, что Куба уделяет внимание расширению туристических услуг для российских граждан, выходя за рамки традиционного «солнце и пляж».