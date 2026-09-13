Шоу-бизнес: Сбежал из России после «Бумера», дочь Невзорова родила ему 7 детей, а Флоринская бросила: Как живет Сергей Горобченко в свои 53

Сергея Горобченко страна узнала, когда в нулевых с экранов гремел культовый «Бумер». Бандит Петя по кличке «Рама» в исполнении Горобченко казался абсолютно органичным в своей кожаной куртке и с грозным взглядом.
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