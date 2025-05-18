После депортации из РФ начали промышлять в Японии. Банда из Узбекистана раньше работала в Подмосковье укладывая кирпичи и заливая бетон

НК

Наталья Конева

Неужели во власти др сих пор не поняли, что система тендеров ( выигрывают те, кто меньше денег запросил, о квалификации и репутации фирм речи не идет!!! ) не оправдала себя!!?? Убирайте это свое "детище" недоделанное, создавайте реестр надежных фирм - подрядчиков с КВАЛИФИЦРОВАННЫМ персоналом и рабочими, платите достойную зарплату - и будет в стране порядок! И еще: уважение к подрядчикам!!! На данный момент ( не понаслышке знаю!!) Большинство заказчиков относится к подрядчикам по хамски, свысока ( занижают принимаемые объемы, не платят вовремя деньги за выполненые работы и много еще чего... об отношении вообще молчу)... так что, "господа" - законодатели: работайте за совесть, а не за деньги... такое положение вещей - ваш крупный косяк, за который ра плачивпются (опять!!) Простые люди!!