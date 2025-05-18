Русский Колоколъ Дорогие наши иностранные строители: в России резко уменьшилось число мигрантов на стройках Ilya Moskovets/URA.
После депортации из РФ начали промышлять в Японии. Банда из Узбекистана раньше работала в Подмосковье укладывая кирпичи и заливая бетон
Комментарии
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НК
Наталья Конева
Неужели во власти др сих пор не поняли, что система тендеров ( выигрывают те, кто меньше денег запросил, о квалификации и репутации фирм речи не идет!!! ) не оправдала себя!!?? Убирайте это свое "детище" недоделанное, создавайте реестр надежных фирм - подрядчиков с КВАЛИФИЦРОВАННЫМ персоналом и рабочими, платите достойную зарплату - и будет в стране порядок! И еще: уважение к подрядчикам!!! На данный момент ( не понаслышке знаю!!) Большинство заказчиков относится к подрядчикам по хамски, свысока ( занижают принимаемые объемы, не платят вовремя деньги за выполненые работы и много еще чего... об отношении вообще молчу)... так что, "господа" - законодатели: работайте за совесть, а не за деньги... такое положение вещей - ваш крупный косяк, за который ра плачивпются (опять!!) Простые люди!!
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Гнать мигрантов из снг по домам. Кто их любит: с ними.
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11 час.
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