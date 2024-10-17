Массовое сокращение на заводе "Кулундаконсервмолоко" отменяется

Такое решение принято после переговоров в правительстве Алтайского края Массового сокращения сотрудников завода "Кулундаконсервмолоко", который планируют "законсервировать" из-за нехватки сырья, в Алтайском крае не будет.
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