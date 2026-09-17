Девять человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах Белгородской области девять человек получили ранения в результате атак ВСУ.
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