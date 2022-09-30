Бурляев дал совет Путину: "Не надо пугаться этого слова"

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в эфире программы "Мы в курсе" на канале Царьград рассказал, что посоветовал бы президенту Владимиру Путину в процессе развития нашей страны уже в новых границах и на новом историческом этапе.
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в эфире программы "Мы в курсе" на канале Царьград рассказал, что посоветовал бы президенту Владимиру Путину в процессе развития нашей страны уже в новых границах и на новом историческом этапе.
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