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Бурляев дал совет Путину: "Не надо пугаться этого слова"

Бурляев дал совет Путину: "Не надо пугаться этого слова"

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в эфире программы "Мы в курсе" на канале Царьград рассказал, что посоветовал бы президенту Владимиру Путину в процессе развития нашей страны уже в новых границах и на новом историческом этапе.

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