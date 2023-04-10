Федеральное агентство новостей №1

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Уссурийские полицейские поймали курьеров-мошенников, похитивших сбережения 79-летней пенсионерки

Уссурийские полицейские поймали курьеров-мошенников, похитивших сбережения 79-летней пенсионерки

Злоумышленниками оказались два молодых человека 16-и 19-и лет, об этом сообщает ИА PrimaMedia. Молодые люди решили подзаработать легким способом и прибыли в качестве курьеров в указанное место.

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