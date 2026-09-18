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The Great Diesel Crisis - How Policy Choices Made The West Vulnerable

The Great Diesel Crisis - How Policy Choices Made The West Vulnerable

The Great Diesel Crisis - How Policy Choices Made The West Vulnerable Authored by Daniel Lacalle, How taxes, regulation, refinery closures, sanctions and declining domestic production turned a geopolitical shock into a diesel-price crisis Do not blame diesel prices on the Iran war or the disruption of the Strait of Hormuz.

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