The Great Diesel Crisis - How Policy Choices Made The West Vulnerable Authored by Daniel Lacalle, How taxes, regulation, refinery closures, sanctions and declining domestic production turned a geopolitical shock into a diesel-price crisis Do not blame diesel prices on the Iran war or the disruption of the Strait of Hormuz.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым