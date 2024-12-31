Гастроэнтеролог рассказал, кому на Новый год следует воздержаться от икры

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин заявил, что двум категориям россиян ради собственной безопасности следует отказаться на Новый год от одного из традиционных для праздника блюд - бутербродов с икрой, сообщает Life .
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