Как рушились шансы «Ливерпуля» на квадрупл?

Квадрупл «Ливерпуля» – давно мем. Стоит заговорить о нем, как команда вылетает из турниров. В этот раз красным хватило пяти недель: проиграли «Плимуту» в Кубке Англии, вылетели от «ПСЖ» в ЛЧ и отдали Кубок лиги «Ньюкаслу».