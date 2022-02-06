10 тел нашли в могиле в 450 м от правительственных зданий в Мексике

В мексиканском штате Нуэво-Леон полицейские нашли массовую могилу жертв наркокартеля. Захоронение находилось всего лишь в 450 метрах от здания главы муниципалитета и популярного у местных команд футбольного поля, сообщили в издании Daily Star.
В мексиканском штате Нуэво-Леон полицейские нашли массовую могилу жертв наркокартеля. Захоронение находилось всего лишь в 450 метрах от здания главы муниципалитета и популярного у местных команд футбольного поля, сообщили в издании Daily Star.
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