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10 тел нашли в могиле в 450 м от правительственных зданий в Мексике

В мексиканском штате Нуэво-Леон полицейские нашли массовую могилу жертв наркокартеля. Захоронение находилось всего лишь в 450 метрах от здания главы муниципалитета и популярного у местных команд футбольного поля, сообщили в издании Daily Star.

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