Четвертая Московская неделя моды в ЦВЗ «Манеж»

Четвертая Московская неделя моды прошла c 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж». В рамках программы события прошли показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.