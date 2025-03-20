Четвертая Московская неделя моды в ЦВЗ «Манеж»

Четвертая Московская неделя моды прошла c 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж». В рамках программы события прошли показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.
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