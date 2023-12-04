РИАМО - 4 дек. США и Великобритания поставляют Украине снаряды с обедненным ураном, но это не сочетается с режимом гарантий МАГАТЭ, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.